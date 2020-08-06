حظك اليوم الخميس 6-8-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يعد مواليد برج الجوزاء من أكثر الشخصيات المرحة ويفضلون الضحك دائما، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مهنيا قد يصيبك بالتشوش ومع ذلك تميل لدراسة مشروع يهمك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اقتران القمر ونبتون في وضع معاكس يطالبك بالتأني في إظهار انفعالاتك ولا تبالغ في حساسيتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.