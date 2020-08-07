حظك اليوم الجمعة 7-8-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء يتميز بطبيعته المرحه، فلديه قدرة على إضفاء البهجة على المكان الذي يوجد به، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

ما زال الفلك ينصحك بألا تفقد حماسك وعليك أن تقاوم مشاعر الإحباط.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتأنى اليوم في ردود أفعالك ولا تعلن عن أفكارك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة مارلين مونرو، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.