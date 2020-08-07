مرشحة بالقائمة الوطنية: المرأة أثبتت جدارتها على الصعيد السياسي

قالت أمل رمزى، مساعد رئيس حزب الوفد، مرشح الحزب في القائمة الوطنية بانتخابات مجلس الشيوخ، إن المرأة من خلال تمثيلها في البرلمان كان لها دور نشط وشاركت في تطوير القوانين والتشريعات الخاصة بالقضايا الأساسية التي يعاني منها المجتمع وأثبتت جدارتها ووجودها على الصعيد السياسي وتبوأت مكانة فعالة في المجتمع.

وأضافت رمزي لـ"الوطن"، أن هناك ثقة في إدارة المرأة ورأيها بعد تجاربها السابقة وإثبات جدارتها في كل المواقع القيادية التي تولتها وكانت شريكاً أساسياً في عمليات التنمية في كل المجالات سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.

وتابعت أن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد توفير الحماية السياسية والدستورية للمراة وإرساء مبدأ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص مع الرجل في المجتمع والبرلمان بعد توسيع تمثيلها في السلطة التشريعية بواقع 25% من مقاعد مجلس النواب وتمت مراعاة تمثيلها بنسبة 10% في مجلس الشيوخ.