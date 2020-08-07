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ضبط عاطلين بحوزتهما كيلو ستروكس في مدينة نصر

كتب:

خالد فهمي
06:20 م | الجمعة 07 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من ضبط عاطلَين بحوزتهما كيلو ستروكس وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

البداية وردت معلومات وأكدتها تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول مفادها قيام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس وزنت كيلوجرام ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

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