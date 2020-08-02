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تجديد حبس مسجل خطر بتهمة تصنيع استروكس "في البيت" بالسلام

كتب:

محمد سيف
11:38 ص | الأحد 02 أغسطس 2020
صورة أرشفية

صورة أرشفية

جددت النيابة العامة حبس مسجل خطر لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهة الإتجار في المخدرات بالسلام.

كانت معلومات وردت إلى المباحث تفيد مزاولة عاطل نشاطًا إجراميًا في مجال تصنيع وتجهيز مادة الاستروكس المخدر بقصد الإتجار، ويتخذ من الشقة سكنه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي فتمّ ضبطه.

واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الاستروكس المخدر وترويجها على عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي.

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