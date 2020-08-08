حظك اليوم السبت 8-8-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

لا يحبّ مولود برج العذراء أن يختلط كثيرًا مع الناس، أو المشاركة بأجواء الصخب العالية، إذ يعتبر أنّ هذه الأجواء سطحية وتافهة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك أن تدرس وتحسب جيدا وتوازن حالتك المادية.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الأصدقاء تدفعك لتجعل يومك مليئا بالأحداث واللقاءات وفي الأفق بداية تغيير إيجابي.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.