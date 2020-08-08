حظك اليوم السبت 8-8-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج العقرب أنّ لديه حس فكاهي، ويبعث دائمًا الفرح والتفاؤل في قلوب من حوله.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل مما يجعلك تتحرك بنشاط وحيوية وتنفعك موهبتك التنظيمية وقدرتك على التفاوض.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحظ تمدك بالحماس والحضور بالقدرة على التأثير في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.