أمل رمزي: أحزاب "قائمة الشيوخ" تختلف في الآراء وتتفق على مصلحة الوطن

قالت أمل رمزي، مساعد رئيس حزب الوفد، مرشحة الحزب في القائمة الوطنية بانتخابات مجلس الشيوخ، إن المجلس سيكون معاوناً لمجلس النواب في مهامه التشريعية كهيئة استشارية وكثير من دول العالم توجد لديها غرفتان تشريعيتان لمناقشة مشروعات القوانين ومن ثم أصبحت الغرفة الثانية أمراً مهماً لا سيما بعدما تحمل مجلس النواب مهمة التشريع وحده على مدار 5 سنوات ماضية.

وأكدت رمزي لـ"الوطن"، أن التحالف الانتخابي الذي يخوض انتخابات مجلس الشيوخ من خلال القائمة الوطنية أعطى فرصة لجميع الأحزاب للتكاتف فى وقت حرج يحتاج إعلاء المصالح العليا فوق المصالح الحزبية.

ونوهت رمزي بأن القائمة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ لمت شمل القوى السياسية بعد ضمها لمرشحين من 11 حزباً تمثل جميع الآراء تختلف فى الأيديولوجية لكنها تتوافق على المصلحة الوطنية.