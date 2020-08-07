أبرز الأدوار المؤثرة في مشوار إنجي المقدم بعد تألقها في "صاحب المقام"

بظهور شرفي لم يتخط حاجز الـ 7 دقائق ضمن أحداث فيلم "صاحب المقام"، حازت الفنانة إنجي المقدم على إعجاب الجمهور والنقاد بأدائها لدور الأم الشعبية المكلومة على ابنتها المتوفاة بعد صراع مع المرض، وتوليها مسؤولية الإنفاق على أسرتها بعد أن ضاقت ذرعاً من سلوكيات زوجها المدمن، والذي يجسد دوره الفنان محمود عبدالمغني.

وبهذه الشخصية التي اقتصر ظهورها على مشهدين فحسب، واصلت "المقدم" تقديم الأدوار المؤثرة في مشوارها الذي يمتد نحو 14 عاما، حيث نرصد أبرزها خلال السطور المقبلة.

لعبة النسيان

جسدت إنجي شخصية الطبيبة النفسية "بهيرة" في مسلسل "لعبة النسيان"، الذي عُرض في رمضان الماضي، حيث سعت لمساعدة "رقية" التي أدت دورها الفنانة دينا الشربيني، وذلك بعد دخولها في غيبوبة امتدت 4 أشهر، لتكشف الأحداث عن مفاجأة مدوية إثر تورط الطبيبة في خداع "رقية".

حواديت الشانزليزيه

وفاجأت إنجي جمهورها بتجسيد دور فتاة ليل في مسلسل "حواديت الشانزليزيه" العام الماضي، لتشكل اختلافاً جذرياً عن شخصية "صفية" التي جسدتها في مسلسل "ولد الغلابة"، حيث حاز دورها حينها على إعجاب الجمهور رغم عرضه خارج السباق الرمضاني، إلا أنهم أشادوا بطريقة أدائها للشخصية وإلمامها بتفاصيلها.

ولد الغلابة

وتُشكل شخصية "صفية" علامة مضيئة في مسيرة إنجي الفنية، وذلك بعد تجسيدها لشخصية "صفية" باقتدار، فيما حاز مشهد المواجهة بينها وبين شقيقها "عيسى" الذي جسد دوره الفنان أحمد السقا على اهتمام الكثيرين، بخاصة بعد أن حملته مسؤولية مقتل شقيقتهما "قمر" وواجهته بعمله في تجارة المخدرات، حيث اعتبره النقاد آنذاك واحداً من أفضل المشاهد تمثيلاً في الموسم الرمضاني.

ليالي أوجيني

وبشخصية فتاة إيطالية تُدعي "صوفيا" في مسلسل "ليالي أوجيني"، أطلت إنجي المقدم على جمهورها بعد تعلمها اللغة الإيطالية على مدار شهرين كاملين، لتتمكن من نطق الكلمات بطريقة سليمة ومنضبطة ومتماشية مع إحساسها بالكلام عند نطقه، حيث تعتبر إنجي هذه الشخصية واحدة من أقرب أدوارها لقلبها.