خالد الكمار: موسيقى "صاحب المقام" اعتمدت على إيصال المشاعر للجمهور

حقق فيلم "صاحب المقام" من بطولة يسرا وآسر ياسين نجاحا كبيرا في موسم عيد الأضحى من خلال عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، وكان من ضمن العناصر التي أعجب بها الجمهور في الفيلم الموسيقى التصويرية، والتي ألفها الموسيقار خالد الكمار.

وعبر خالد الكمار عن سعادته بالنجاح الذي حققه الفيلم لدى الجمهور وتفاعلهم معه عبر موقع التواصل الإجتماعي، مؤكدا أنه فيلم يحمل رسالة إنسانية في المقام الأول.

وعن ترشيحه لتأليف موسيقى الفيلم، أوضح "الكمار" لـ"الوطن"، أن المخرج محمد العدل تواصل معه العام الماضي وسرد له قصة الفيلم بشكل سريع ومن ثم أرسل له السيناريو الخاص بالفيلم وتحمس للعمل بشكل كبير لما يحمله الفيلم من فكرة جديدة ومختلفة.

وأكد "الكمار"، أنه أثناء تأليف موسيقى الفيلم اعتمد على أن تكون الموسيقى بعيدة عن الموسيقى الصوفية بشكل مباشر ولكن يوجد خط بسيط يعبر عنه، موضحا بأنه دوما خلال عمله يحاول اكتشاف مناطق موسيقية جديدة للتعبير عن المشاعر الخاصة بالعمل الفني.

وعن دمج موسيقى آلة البيانو مع الآلات الشرقية والصوفية في الفيلم، أوضح أنه استخدم تلك الطريقة حيث إن آلة البيانو تعطي انطباعًا بموسيقى المشاعر الهادئة وبأن الفيلم بشكل كبير يعتمد على إيصال مشاعر الأبطال للجمهور.

يذكر أن فيلم صاحب المقام تدور أحداثه حول "يحيى" الذي يعيش في عالم من الثروة واللا مبالاة، وحينما يقرر هدم مقام يرتاده الزوار من أجل إنشاء منتجع سياحي، تنقلب الأمور، ويصبح الأمل الوحيد في امرأة غامضة تُدعى "روح".

الفيلم من بطولة آسر ياسين، يسرا، بيومي فؤاد، أمينة خليل، محسن محيي الدين، محمود عبدالمغني، إبراهيم نصر، ميدو عادل، إنجي المقدم، محمد لطفي، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.