مساعد رئيس الوفد: نهتم بالتشريعات التي تصب في صالح التنمية

أكدت أمل رمزي، مساعد رئيس حزب الوفد، مرشح الحزب في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ، إن مجلس الشيوخ يخفف الضغط على مجلس النواب ويسرع وتيرة التشريع بما يصب في صالح الدولة والمواطن.

وقالت رمزي لـ"الوطن"، إنها تضع على رأس أولوياتها تحت قبة مجلس الشيوخ التشريعات والقوانين التي تساهم في تنفيذ خطة الدولة الحديثة ورفع مستوى معيشة المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

وتابعت أن برنامجها السياسي مرتبط ببرنامج حزب الوفد الذي لديه اهتمام كبير بالتشريعات التي تصب في صالح التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ونستهدف تحقيق المصلحة العامة ودفع عجلة الإنتاج للأمام.

وطالبت رمزي جميع القوى السياسية بالوقوف خلف الوطن في التحديات التي يواجهها في الوقت الراهن، ودعم مشروع الدولة الوطنية الذي يقود تنفيذه الرئيس عبدالفتاح السيسي.