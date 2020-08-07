عزمي: خوض الشباب انتخابات الشيوخ هدفه المشاركة في بناء مصر الحديثة

قال محمد عزمي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب الحركة الوطنية، مرشح القائمة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ، إن كثرة الأحداث التي مرت بالوطن جعلت الشباب يدرك ضرورة المشاركة الفاعلة من خلال الترشح للمجالس النيابية.

وأكد عزمي لـ"الوطن"، أن مشاركة الشباب في انتخابات مجلس الشيوخ جاءت سعيا في المشاركة الفعلية في ثورة التغيير والتنمية الحقيقية التي تسير فيها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلاً عن هدفنا في توصيل صوت جيل الوسط والحفاظ على مكتسبات ثورة 30 يونيو.

ونوه بأن مصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو واجهت تحديات ضخمة على كافة المستويات أكسبت الشباب على مدار 10 سنوات الكثير من الخبرة الناتجة عن التجربة العملية والاحتكاك المباشر وكان لا بد لهذا الجيل أن يأخذ الفرصة للمشاركة في حلم بناء مصر الحديثة.