حظك اليوم السبت 8-8-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يغلب على مواليد برج الجدي طابع الجدية، فهو من الشخصيات الانطوائية التي تميل للعزلة، ويفضل البقاء في مكان هادئ بعيد عن اللقاءات الاجتماعية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الشمس وعطارد في منزل المدخرات يمنحانك يقظة وقدرة كبيرة على التخطيط للمستقبل وتنمية مدخراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وقد يسبب لك خلافات مع البعض وعليك أن تكون أكثر تفهما ومرونة، قم بدورك حتى وإن كان ضد إرادتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي صلاح چاهين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 ديسمبر.