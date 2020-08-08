مرشحا مستقبل وطن للشيوخ بدمياط: إحنا منكم وحاسين بمشاكلكم

قال المهندس وليد التمامي المرشح لعضوية مجلس الشيوخ على المقعد الفردي، عن حزب مستقبل وطن، عبر فيديو بثه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن مشكلات المجتمع في دمياط ليست بجديدة، مشيرا إلى أنه يعيش بينهم ويشعر بما يشعرون به.

وأضاف التمامي: "أنا معاكم وسامع صوتكم وعارف مشاكلكم ومن أبرزها مشكلة الأثاث التي سببت البطالة والأرق للمواطن الدمياطي الذي لم يتعود على ذلك"، واعدا بالعمل جاهدا لحل مشكلات صناعة الأثاث.

وقال أحمد عبدالشافي البلشي المرشح عن حزب مستقبل وطن، عن المقعد الفردي لأهالي كفر البطيخ، خلال جولة انتخابية له: "لو فضلت العمر كله عايش مش هقدر أوفي جمايلكم علي، وإن شاء الله لو عشنا وكان لنا عمر هكون خدام الصغير قبل الكبير".