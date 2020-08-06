إجابات 6 أسئلة تشغل بال المصريين عن أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب مؤخرا إلى أرقام قياسية لم يشهدها المعدن الأصفر على المستوى المحلي والعالمي من قبل، ولا توجد أي مؤشرات توضح موقف المعدن النفيس الفترة المقبلة، ما جعل كثير من الأسئلة تحيط بالمواطن العادي، مثل متى ستنخفض أسعار الذهب؟ وهل الوقت مناسب للبيع أم الشراء؟.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي أهم الأسئلة التي تشغل بال المواطنين عن الذهب، ويجيب عنها إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية والمجوهرات بالقاهرة.

متى تنخفض أسعار الذهب؟

لا يمكن التنبؤ بوقت محدد لانخفاض سعر أعيرة الذهب، لكن المؤشرات والدلائل تؤكد ارتفاع أسعار الذهب الفترة المقبلة، لكن بوتيرة أبطأ من الوقت الحالي.

هل الوقت مناسب للشراء أم للبيع؟

من لديه فائض نقدي "سيولة نقدية" يمكنه الاستثمار في الذهب على المدى الطويل، إذ ارتفع سعر الذهب من بداية العام حتى الآن نحو 45% محليًا، وهي نسبة مرتفعة جدًا.

إذا كنت ستشتري ذهب، ما هو الأفضل من حيث الاستثمار "السبائك، الجنيهات الذهب، المشغولات"؟

الذهب زينة، ورغم أنّ السبائك والجنيهات الذهب هي الأقل من المصنعية، لكن "الغوايش" عيار 21 قليلة المصنعية، ويمكن شراؤها للاستثمار فيها، واستخدامها في الزينة.

هل الدولار يؤثر على الذهب؟

سعر الذهب في مصر يتم تحديده على عاملين أساسيين، سعر البورصة العالمي، وهو موحد عالميًا، والثاني هو سعر العملة المحلية مقابل الدولار، وكلما ارتفعت قيمتها انخفض سعر الذهب.

كيف يتم احتساب المصنعية؟

تختلف المصنعية من مكان لٱخر، ومن منطقة لأخرى، وفقًا للمستوى الاجتماعي، إضافة لنوع المشغولات "خاتم، سلسلة، إسورة"، والموديل "والشغل المبذول فيه".

كيف يتم التفرقة بين الذهب الحقيقي والصيني؟

الدمغة، والشراء من محل موثوق فيه، أو صائغ معروف، كما يجب الحصول على فاتورة مدونا عليها مواصفات المشغولات وسعرها، والعيار.