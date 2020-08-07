نوال الزغبي: الويل لكم من دموع أمهات الشهداء

نشرت المطربة نوال الزغبي تدوينة عبر حسابها الخاص بـ"تويتر" موجهة رسالة لحكام الفساد قائلة: "الويل لكم من دموع أمهات الشهداء حكام الفساد".

وتفاعل عدد كبير من كبار الفنانين العرب مع حادث التفجيرت الذي تعرضت له العاصمة اللبنانية بيروت، وكانت تجولت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي في شوارع بيروت اليوم، ووجهت الشكر إلى الشباب الذين يقومون بتنظيف موقع الإنفجار الذي حدث منذ عدة أيام.

وقالت الفنانة ماجدة الرومي، إنها أتت لتشاهد هؤلاء الشباب والصبايا الذين أكدوا بأفعالهم بأن بلد بها هؤلاء الشباب هي بلد لن تموت.

وأضافت "ماجدة" خلال لقاءها مع قناة "mtv" اللبنانية بأنها حينما شاهدت هؤلاء الشباب شعرت بالفخر كونها لبنانية، مؤكدة أنهم هم الأمل القادم.

وأكدت ماجدة الرومي أنها نزلت للشارع من أجل تحية الشباب، داعية من حولها بأن يتركوها تنحني للشباب تحية، وبأن الثورة تولد من رحم الأحزان.