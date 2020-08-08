مرشح "مستقبل وطن" بمطروح: أتعرض لحملة تشويه منذ إعلان خوض الانتخابات

نفى مرشح حزب مستقبل وطن بمطروح لمجلس الشيوخ، رزق علواني، ما تم تداوله حول شراء أصوات، مؤكدا أنه يتعرض لحملة تشويه منذ إعلان ترشحه.

وقال علواني، في بيان، "من يشترى صوتك فهو شخص لا ينتمي لعاداتنا وتقاليدنا وأن أهل مطروح أحرار لا يشترون بالمال فصوتك أمانة أمام الله لا تبيعه حتى ولو بالملايين".

وأضاف "علوانى" "أحترم العادات والتقاليد التي تتميز بها مطروح، وأحترم جميع المرشحين"، مشيرا إلى أنه يتعرض لحملة تشويه بعد سرقة الصفحة الشخصية لشقيقه، لافتا إلى أنه جار تحرير محضر بسرقة الصفحة.