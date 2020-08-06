كفر البطيخ تستقبل مرشح مستقبل وطن بالطبل.. و"النور" يغازل صناع الأثاث

استقبل شباب كفر البطيخ، أحمد عبد الشافي البلشي المرشح لعضوية مجلس الشيوخ على المقعد الفردي عن حزب مستقبل وطن بالطبل والمزمار، معلنين تأييدهم ودعمهم له، باعتباره أحد المهتمين بالملف الرياضي في دمياط وأحد أبناء مركز كفر سعد.

فيما استعان الدكتور محمود المزين المرشح لعضوية مجلس الشيوخ عن حزب النور على المقعد الفردي بأعضاء حزبه في جولة انتخابية بقرية الركابية، حيث عقد لقاءً حضره العشرات على أحد المقاهي للحديث عن برنامجه الانتخابي.

وحرص "المزين" على مغازلة صُناع الأثاث بوعدهم بحصر دقيق للورش في دمياط، مع وضع معايير ومواصفات تلتزم بها الورش الصغيرة.