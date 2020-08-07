قبل الصمت الانتخابي "مستقبل وطن" يتحرك داخل التجمعات البدوية

نظّم حزب مستقبل وطن بمحافظة جنوب سيناء عدة لقاءات شعبية داخل القرى والتجمعات البدوية لكسب ثقة الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ التي تبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال ياسر عرفات، أمين التنظيم، إن الحزب أجرى عدة لقاءات شعبية كبيرة مع مواطني جنوب سيناء بالتنسيق مع أمانات المدن، مشيرًا إلى أن المرأة في الحزب قامت بعمل لقاءات مع السيدات لتعريفهن بدور مجلس الشيوخ واختصاصات الأعضاء القادمين من حيث الرقابة على التشريعات ومناقشة وإبداء الرأي في قضايا حيوية وقوانين والموازنة العامة للدولة.

وأضاف "عرفات" أنه لأول مرة يقوم حزب بعمل لقاءات شعبية مع مشايخ وعواقل البدو في الوديان والتجمعات البدوية، حيث جرى عقد لقاءات في وادي ميعر بطور سيناء وأبو صويرة برأس سدر وقرية وادي الطور ولقاء المواطنين وتبيين أهمية التصويت لمرشحي الحزب لأنهم سيعرضون أهم القضايا التي تمس المواطن وهي الجنسية وتقنين الأوضاع.

وعلق أعضاء "مستقبل وطن" لافتات لمرشحيه جيفارا الجافي مرشح القائمة الوطنية، وعلي عطوة مضعان مرشح الحزب على المقعد الفردي، وقام بتوزيع منشورات للمواطنين لتعريفهم كيفية التصويت في الانتخابات.

واستخدم عبد الحليم الجمال، مرشح حزب النور، سيارات من أجل الدعاية الانتخابية له، وجابت سيارات أنصار مرشح "النور" الشوارع الرئيسية لمدينة الطور وباقي مدن المحافظة لمطالبة الناخبين بالتصويت له في انتخابات الشيوخ المقرر أن تبدأ الثلاثاء المقبل، وقام أنصاره بالدعاية السرية له، إلى جانب الدعاية له من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وتشهد انتخابات الشيوخ بجنوب سيناء تنافسًا بين خمس مرشحين، وعدد أصوات الناخبين 89747 ناخبًا وناخبة موزعين على 15 مقرًا انتخابيًا بإجمالي 18 لجنة فرعية موزعة على مدن المحافظة التسع.