اعرف برجه واشتري هديته.. الفلك بيقولك إزاي تفرح طلبة الثانوية العامة؟

تزامنًا مع الانتهاء مع ماراثون الثانوية العامة والإعلان عن النتائج، يقع الكثير من أهل وأصدقاء الطلاب الناجحين والمتفوقين في حيرة بشأن اختيار الهدايا المناسبة التي يقبلون على تقديمها تعبيرًا عن شعورهم بالفرحة، إذ يفضل الكثير اللجوء إلى الهدايا المميزة وغير التقليدية، الأمر الذي قد يستغرق وقتًا أطول.

الدكتورة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج وعلم الأرقام، أوضحت نوع الهدايا المناسبة للطلاب حسب طبيعة كل برج فلكي، كالآتي..

برج الحمل

نظرًا لاعتزاز برج الحمل بنفسه، فهو يفضل الهدايا التي يُحفر عليها اسمه مثل الميداليات أو الأقلام أو الإنسيالات.

برج الثور

تحب أنثى برج الثور منتجات العناية بالبشرة، كما أنّ أصحاب هذا البرج بشكل عام يفضلون الهدايا ذات الماركات المعروفة بغض النظر عن نوع الهدية.

برج الجوزاء

يفضل أصحاب برج الجوزاء الهدايا التي تساعدهم على الاتصال والتواصل مع الآخرين مثل الموبايلات واللابتوب والآيباد، أو شاشات التلفزيون التي تمكنهم من متابعة الأخبار حول العالم.

برج السرطان

يحب أصحاب برج السرطان التصوير لذا يمكن الاستعانة بالكاميرا كهدية مناسبة لأصحاب هذا البرج سواء البنات أو الأولاد، كما أنّ أنثى السرطان تفضل الهدايا المصنوعة من الفضة أو اللؤلؤ.

كما يفضلون أيضًا الهدايا المنزلية مثل وسادة مطبوع عليها اسمه أو أباجورة يضعها في غرفته.

برج الأسد

يحب أصحاب برج الأسد الذهب، لذا يمكن الاستعانة بأي مشغولات ذهبية كهدية مناسبة لهم، كما أنّهم يفضلون الماركات الغالية وذلك نظرًا لطبيعة برج الأسد الذي يحب أن يُعامل كالملك، كما يفضلون أيضًا هدايا النظارات الشمسية.

برج العذراء

يفضل أصحاب برج العذراء القراءة، لذا يمكن أن تكون الكتب من الاختيارات المميزة لهم، كما أنّهم يفضلون الهدايا الصحية مثل الأعشاب أو المنتجات الطبيعية مثل العسل والصابون والكريمات المصنوعة من المواد الطبيعية.

برج الميزان

يحب أصحاب برج الميزان الهدايا الأنيقة أو الهدايا التي لها علاقة بالتجميل مثل الكريمات أو الملابس الأنيقة، كما يفضل أن تقدم له الهدية بشكل أنيق ومميز يشعر من خلالها بالتقدير.

برج العقرب

يحب أصحاب برج العقرب المنتجات الجلدية، لذا يمكن أن يفضلون المحافظ الجلدية المصنوعة من جلد الثعبان أو جلد التمساح، أو الجواكيت أو البنطلونات المصنوعة من الجلد خاصة اللونين الأحمر والأسود.

برج القوس

يحب أصحاب برج القوس السفر، لذا يمكنك أن تقدم لهم تذكرة سفر لاستكشاف مكان جديد، أو أن تعرض عليهم العشاء في مكان لم يسبق لهم زيارتخ، أو مكان يخوض خلاله مغامرة جديدة.

برج الجدي

يعتبر أصحاب برج الجدي أي هدية رخيصة إهانة له، لذا فهو يفضل الماركات الغالية والقيّمة والمطبوعة بشكل ظاهر على الهدية، ونظرًا لتقديرهم للوقت، يمكنك تقديم هدية عبارة عن ساعة قيمة، أو أنتيكة لها قيمة تاريخية.

برج الدلو

يحب أصحاب برج الدلو التميز واقتناء الهدايا الغريبة، مثل الهدايا المصنوعة يدويًا كاللوحات المرسومة، أو مج مصنوع له خصيًا، أو حياكة جاكيت أو بلوفر له بشكل خاص.

ونظرًا لأنّ أصحاب البرج من الصعب إرضائهم؛ يفضل سؤاله مسبقًا عن الهدية التي يفضلها.

برج الحوت

يحب أصحاب برج الحوت الهدايا المتعلقة بالبحر، مثل المايوهات وأدوات السباحة وطواقي البحر، كما تناسبه أيضًا أدوات التزحلق مثل لوحات أو أحذية التزلج، أو منتجات العناية بالبشرة المستخلصة من مياه البحر.