السلطات اللبنانية تصدر قرارا بتوقيف المدير العام السابق للجمارك

أصدر المدعي العام التمييزي في بيروت، قرارا بتوقيف المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وأشارت "سكاي نيوز"، إلى توقيف مدير عام إدارة الجمارك بدري الضاهر على خلفية التحقيقات بانفجار الميناء.

من جانبها، أوضحت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أنه تم توقيف مدير ميناء بيروت حسن قريطم رهن التحقيق، بناء على إشارة القضاء المختص، في ملف انفجار ميناء بيروت الثلاثاء الماضي.

وبدأت السلطات الأمنية والقضائية إجراءاتها مواكبة للتحقيقات الجارية بهدف الكشف عن ملابسات الانفجار فأوقفت حتى اللحظة 16 شخصا للتحقيق معهم، وجمدت أرصدة مدراء الجمارك وميناء بيروت وعدد من المسؤولين في الميناء.

وكان وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، قال في وقت سابق، اليوم، إن عدد قتلى انفجار الميناء ارتفع إلى 154 قتيلا، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وأضاف حسن، أن حالة 20 % من الجرحى البالغ عددهم زهاء 5000 مصاب تطلبت دخول المستشفى، وأن هناك 120 في حالة حرجة.