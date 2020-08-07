حملات نظافة وتجميل الشوارع ورفع كفاءة الإنارة العامة في كفر الشيخ  

وجَّه محافظ كفرالشيخ، الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بمراكز ومدن المحافظة، بتنفيذ حملات النظافة، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الإنارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

وتابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال النظافة وإزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول بالمدينة، وقري الجرايدة، و روس الفرخ، والشطوط، كما تابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، إزالة المتولد اليومى من القمامة والمخلفات، وقص وتهذيب الأشجار بمدخل المدينة، وشارع جمال عبد الناصر، وطريق المزلقان المؤدي إلى مستشفى قلين المركزي، وطريق قلين الشين، وأمام المدارس، فضلاً رفع كفاءة النظافة العامة بقرية قونه، وكفر المرازقة، والحصة، والبكاتوش.

وأوضح العميد محمد فوزي، رئيس مدينة برج البرلس، أنه جرى رفع كفاءة منظومة النظافة، وإزالة المخلفات المتراكمة، واستمرار تمهيد وتجريف الطرق بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة، والمداخل، والمخارج، وطريق الكورنيش، وأرض الجونة، والميدان، ومحيط المدارس، وعمارات الإسكان، ومركز الشباب، ومكتب البريد، والمعهد الديني، ودار المناسبات، ورفع الأتربة بجانب البلدورات، بالإضافة إلي رفع كفاءة الإنارة العامة وتغيير الأعمدة المائلة بالطريق الدولي.

كما تابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، حملات النظافة العامة التى شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، وقرية أبوغنيمة، وبرية لاصيفر، والتفتيش، ودمرو، وتيدا، وتابع اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات بكافة الشوارع، وطلاء البلدورات، فضلاً عن صيانة كشافات وأعمدة الإنارة ورفع كفائتها بالمدينة.

أشار هانى يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم، إلى رفع وتحسين كفاءة منظومة النظافة العامة، وإزالة التراكمات ونقلها إلى المقلب الرئيسي، وقص وتهذيب الأشجار بطريق الرافد الدولي، بالإضافة إلي رفع كفاءة الإنارة العامة بالمدينة، وتابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، حملات النظافة الليلية بمنطقة السكة الحديد، وشارع بورسعيد بداية من حديقة العائلات حتي مقر الوحدة المحلية، ومنطقة الكرارجي حتي سوق الخضار، فضلاً عن متابعة رفع كفاءة الطريق الدولي، وإزالة الحشائش بالجزيرة الوسطى.

وقال جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، إنه تابع أعمال النظافة والتجميل، وإزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول بالمدينة، ونقلها إلى المقالب العمومية، فيما ترأس المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، حملات النظافة العامة بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين والحدائق، بالإضافة إلي أعمال التجميل وقص وتهذيب الأشجار بالمدينة.

أوضح المهندس أحمد الشناوى، رئيس مركز ومدينة الرياض، أنه جرى رفع كفاءة الطرق ونظافتها، وأعمال التشجير والتجميل للجزيرة الوسطى بالطريق الدولي قطاع الرياض طلمبات 7.