رفع 2225 طنا من المخلفات والقمامة بكفر الشيخ 

أكدت محافظة كفر الشيخ، استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، بصفة دورية ويومية.

وقالت المحافظة، في بيان لها، مساء اليوم السبت، إن جملة المخلفات التي تم رفعها، اليوم، هو 2225 طنا بـ 13 مركزا ومدينة، حيث جرى رفع 349 طنا بمركز كفرالشيخ، و70 طنا ببرج البرلس، و151 طنا بسيدي سالم، و35 طنا بسيدي غازي، 120 طنا من مركز بلطيم، و80 طنا بالرياض، 157 طنا بالحامول، و45 طنا بمصيف بلطيم، 145 طنا بمركز قلين، 250 طنا من مركز بيلا، 460 طنا بمركز دسوق، و250 طنا من مركز فوه، و180 طنا من مركز مطوبس، بإجمالي 2225 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكدت المحافظة، أنه جرى توجيه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.