رفع 2265 طنا من المخلفات وتكثيف حملات النظافة في كفر الشيخ 

أكدت محافظة كفر الشيخ، استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، بصفة دورية ويومية.

وقالت المحافظة، في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء، إن المخلفات التي رُفعت، اليوم، هي 2265 طنا بـ 13 مركز ومدينة، حيث جرى رفع 470 طنا بمركز كفر الشيخ، 50 طنا ببرج البرلس، 145 طنا بسيدي سالم، 35 طنا بسيدي غازي، 90 طنا من مركز بلطيم ، 75 طنا بالرياض، 150 طنا بالحامول، 30 طنا بمصيف بلطيم، 130 طنا بمركز قلين، 160 طنا من مركز بيلا، 510 اطنان بمركز دسوق، 240 طنا من مركز فوه، و180 طنا من مركز مطوبس"، بإجمالي 2265 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكدت المحافظة، أنه جرى توجيه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية.