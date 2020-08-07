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مفتي الجمهورية: اليأس من رحمة الله كبيرة من الكبائر

كتب:

شريف سليمان
10:51 م | الجمعة 07 أغسطس 2020
الدكتور شوقي علام

الدكتور شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الاستبشار هو فقه الحياة، حيث يتقلب الإنسان في لحظات كثيرة جدًا من العجز، ففي الأفق يجب أن يبقى الأمل والحياة والتفاؤل.

وأضاف "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج "نظرة"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن صناعة الأمل صنعة تحتاج إلى برامج، مشددًا على أن الإسلام أعطى للإنسان هذه البرامج.

وتابع مفتي الجمهورية: "كلما ضاق على الإنسان أمره يجب أن يعلم بأن الفتح أقرب، ولهذا قال الله في كتابه العزيز فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا".

وشدد المفتي، على أن القنوط واليأس من رحمة الله تعالى كبيرة من الكبائر، حيث لا يجوز لأي إنسان أن يقول إن الله لا يغفر له، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم حذر الإنسان أشد التحذير من اليأس والقنوط من رحمة الله.

وأردف، أنه يجب على الإنسان المسلم التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب، ممثلًا في ذلك بما حدث لنبي الله يعقوب بعدما ذهب بره حزنا على ولده النبي يوسف عليه السلام، لكن لحظة الامل لديه كانت موجودة دائمًا وطلب من إخوته عدم اليأس من روح الله.

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