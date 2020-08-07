صور.. مايا دياب تقدم المساعدات لمتضرري انفجار بيروت

حرصت المطربة مايا دياب على النزول لشوارع لبنان لتقديم المساعدات لمتضرري حادث التفجير.

ونشرت مايا عبر إنستجرام صورا لها أثناء جولتها في شوارع لبنان وهي تساعد المتضررين وتكتب طلباتهم من أكل وشرب، مطالبة جميع من يستطيع المساعدة يبادر بها للنهوض بلبنان.

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري نتيجة حريق طال العنبر الذي يحتوي على مواد مفرقعة لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.وكلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار الكبير الذي وقع بالميناء البحري للعاصمة بيروت، وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الأمن.

وطلب الرئيس اللبناني، تقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين نتيجة الانفجار، على نفقة وزارة الصحة، وتوفير الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات بسبب الانفجار.