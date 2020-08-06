مايا دياب عن انفجار بيروت: أنا مت

علقت المطربة اللبنانية مايا دياب على الحال الذي وصل له لبنان بعد حادث الانفجار.

وكتبت مايا عبر تويتر: "أنا متت.. آه هيدا هو الموت!كنّا نتسأل كيف شكل الموت وشو بيصير بعد الموت وقدّي بخوّف الموت..وفجأة اكتشفت الموت، لبناني فقدَ بيروته، فقد قلبه ووجدانه وناسه الحلوة الطيبة الأبيّة، ما بقى تندهوا لبيروت تتقوم، راحت هالمرّة غير كل مرّة، قلوب العالم علينا ودموعهم وحزنهم.. لم أرَ حزناً مثله".

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.