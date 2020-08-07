عودة نشاط التدريب للعاملين بالمحليات بعد 6 شهور توقف بسبب كورونا

بعد توقف دام لأكثر من 6 شهور بسبب تداعيات فيروس كورونا يعاود مركز سقارة للتدريب التابع لوزارة التنمية المحلية نشاطه نهاية الشهر الحالى بعودة الدورات التدريبية.

وقال المهندس صلاح شحاتة، مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية، إن الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام التدريبى 2020 / 2021 تتضمن 123 دورة يستفيد منها 5044 متدربا.

وأضاف شحاتة لـ"الوطن"، أن وزارة التنمية المحلية تتخذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال عقد الدورات، مؤكدا أهمية منظومة التدريب وبناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية بما يساعد فى رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم الوظيفية.

وأشار إلى أن الخطة التدريبية الجديدة استحداث دورات جديدة بإجمالى 44 دورة تدريبية، لافتاً إلى أنه نظراً للظروف الحالية والإجراءات التى تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فقد تم خفض عدد المتدربين عن السنوات السابقة ووضع خطه للتعايش الآمن مع فيروس كورونا خلال الدورات التدريبية فضلا عن تعقيم قاعات ومستلزمات التدريب وغرف الإقامة وأماكن التجمع يومياً، وتوريد وتركيب بوابات للتعقيم واستخدام المطهرات الشخصية وانتداب عدد من الأطباء بمركز سقارة وتوفير أجهزة الكشف الطبى واستخدام الكمامات الواقية والتنسيق مع مستشفى البدرشين العام فى حالة ظهور أى حالة مرضية للمتدريبن أو المدربين.