التنمية المحلية تؤكد تراجع نسبة مخالفات البناء

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن نسبة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي تراجعت خلال الفترة الماضية بسبب جهود الدولة الحاسمة في هذا الملف والضرب بيد من حديد لكل مخالف تسول له نفسه القيام بالمخالفة، مشيرا إلى أنه في الفترة من 25 مارس الماضي حتى 4 أغسطس الجاري تم إزالة 9609 مخالفات بناء داخل الحيز العمراني، و20447 مخالفة بناء على الأراضي الزراعية، وبلغ عدد الحالات التي تم إحالتها إلى النيابة العسكرية 12641 حالة.

وأضاف قاسم لـ"الوطن"، أن الموجة الـ16 للإزالات التي انطلقت الشهر الماضي بمختلف المحافظات تمكنت من إزالة 7371 مخالفة بناء، و3121 مخالفة زراعية بمساحة 176134 فدانا، لافتا إلى أن الحملات مستمرة لإنفاذ القانون على المخالفين وإعادة الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري.

وأكد قاسم أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية عرض تقريرا على رئيس الوزراء بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء حتى تم تقديم 600 ألف طلب تصالح حتى الآن وسداد 1,1 مليار جنيه قيمة جدية التصالح.