"أسواق ومدارس".. تنفيذ مشروعات خدمية لتطوير القاهرة

قال اللواء إبراهيم عوض مدير المتابعة الميدانية بالقاهرة، إنه جار تجهيز عدد من المشروعات الخدمية لخدمة مواطني القاهرة، حيث سيجرى افتتاح عدد من المشروعات، أبرزها 19 مدرسة بناء بالأحياء الأكثر احتياجا بجميع مناطق القاهرة بإجمالي 333 فصلا بتكلفة 123 مليون جنيه؛ لاستيعاب الكثافة الطلابية في المدارس والحد من الزحام الموجود في المدارس.

وأضاف عوض، لـ"الوطن"، أنه جارٍ تطوير القاهرة الخديوية من ميدان التحرير حتى ميدان الأوبرا سواء ميادين وشوارع وعقارات لها طابع حضاري، بداية من الأسبوع المقبل، علاوة على رفع كفاءة منظومة النظافة وتدوير المخلفات؛ للحفاظ على المظهر الحضاري وبيئة نظيفة.

وفيما يتعلق بمنظومة النقل، أكد أنه سيجرى ضخ أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، حيث سيجرى تزويد هيئة النقل العام بـ550 أتوبيسا جديدا تمعل بالغاز والكهرباء بتكلفة 550 مليون جنيه؛ ليزيد حجم الأسطول بنسبة 160% ليصبح 3250 أتوبيسا.

وأكد أنه سيجرى فتح عدد من المشروعات مثل سوق التونسي الجديد؛ لاستيعاب الباعة، وإغلاق الأسواق العشوائية.