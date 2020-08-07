مطار القاهرة يستقبل 3105 مسافرين خلال الساعات الأولى من صباح اليوم

استقبل مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، 23 رحلة طيران دولية، أقلت على متنها قرابة 3105 ركاب من جنسيات مختلفة، قادمة من عدة وجهات أوربية، وعربية وأسيوية، وإفريقية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات الوصول بالمطار استقبلت 23 رحلة قادمة من عدة وجهات منها، "نيويورك، فرانكفورت، فيينا، إسطنبول، لارنكا، أديس أبابا، الشارقة، أبو ظبي، دبي، بيروت، جدة، أبها، الرياض، عدن، بغداد، الخرطوم".

وتطبق سلطات المطار كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة.