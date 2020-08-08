له حصانة ورأيه استشاري.. ما صلاحيات منصب عضو مجلس الشيوخ؟

تُجرى انتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر يومي 11 و12 أغسطس الجاري، فيما تجرى في الخارج يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء حسب توقيت كل دولة داخل مقار السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، في ضوء ما يجتاح دول العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

العديد من التساؤلات طٌرحت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ماهية منصب عضو مجلس الشيوخ، وحدود صلاحياته، والفرق بينه وبين عضو مجلس النواب، ويجيب عليها رامي محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية.

مستشار برلماني: يشبه عضو النواب.. ويحق له تقديم التشريعات

وقال محسن إن عضو مجلس الشيوخ يشبه كثيرًا في صلاحياته عضوب مجلس النواب، حيث يمكنه تقديم طلبات الإحاطة وأيضًا في المناقشة العامة، وحتى له ذات الحصانة الموضوعية والإجرائية والجنائية، كما أن عدد لجان الشيوخ مماثل للنواب بـ25 لجنة.

وأضاف محسن، لـ"الوطن"، أنه يقدم لعضو الشيوخ أيضًا الامتيازات نفسها التي تقدم لنائب البرلمان في الراتب الشهري حسب اللائحة التنفيذية، وامتيازات الانتقالات في كل وسائل المواصلات.

وأشار مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية إلى أن عضو الشيوخ يختلف في منصبه عن عضو النواب في أنه لا يحق له تقديم الاستجوابلت أوسحب ثقة من وزير ما، على عكس عضو مجلس النواب الذي يحق له تقديم الاستجوابات.

وفيما يخص التشريعات، أوضح محسن أنه فيما يخص التشريعات، فليس لعضو الشيوخ الحق في أن يقر أي تشريع لكن بإمكانه تقديم التشريع ثم إحالته للبرلمان من أجل أن يقره، حيث يكون رأيه استشاري.