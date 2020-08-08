هيفاء عن انفجار بيروت: مش مقتنعة إن ده قضاء وقدر.. ده شغل بني آدمين

شكرت الفنانة هيفاء وهبي الشعب المصري على دعمه للشعب اللبناني، وقالت"نشكركم كتير على المشاعر الحلوة اللي شفناها من حبايب قلبنا مصر".

وقالت وهبي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc": "حسينا قد ايه انتوا معانا واديتونا معنويات كتير في أزمة، لغاية دلوقتي مصدومين من اللي حصل".

وأوضحت هيفاء وهبي أن منزلها يقع أمام موقع الانفجار: "أنا ساكنة قدام الانفجار على المرفأ والحمد لله مكانش في البيت، لكن البيت كله على بعضه بقا شوية حاجات فوق بعضها، والحمد لله احنا بخير، وده ميجيش حاجة قدام ناس اتأذت قدامنا".

وأضافت: "نفسنا البلد دي تبقى بخير لمدة طويلة مش لفترة مؤقتة زي كل مرة، واحنا بصراحة تعبنا"، وقالت: "اللي يزعل إن ملامح بيروت راحت، والصدمة كانت من صوت الانفجار، والسؤال هو ايه اللي حصل ده كله كان حالة رعب كلنا عيشناها".

واستطردت: "أكيد المصايب الكبيرة اللي زي دي مبتفرقش، واحنا شعب واحد، وكلنا بنخاف على بعضنا كأننا بنعرف بعض وبنعاني من حاجات تانية وتراكمات احنا عايشينها، واحنا حاسين ببعض من زمان، وجت المصيبة دي حسستنا إن احنا تعبنا وحاسين إننا بندفع تمن إننا لبنانيين"، مضيفة: "انا مش مقتنعة إن ده قضاء وقدر، لان ربنا مبيعملش كده، وده شغل بني آدمين".