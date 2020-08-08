هيفاء وهبي: مصر بخير عشان حاكمها ناس صح.. واحنا عاوزين ناس تحكمنا صح

اعتبرت الفنانة هيفاء وهبي أن حادث انفجار مرفأ بيروت إهمال جسيم، مضيفة: "إحنا كلبنانيين مكناش عارفين إننا عايشين على أرض في يوم من الأيام هتبلع البلد".

وقالت "وهبي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc": "لما تخزن مادة زي دي على مساحة في بلد كلها 10 آلاف متر مربع، ويبقى عليها كل الأطنان دي" متسائلة: "مفيش أي دراسات عن خطورة المادة دي؟!".

واستنكرت "وهبي" طريقة التعامل في لبنان مع الحادثة وأن المسؤولين يسعون لطمأنة المواطنين، والقول بأن هذه الواقعة من الوارد حدوثها: "لا يا جماعة مبتحصلش" متسائلة: "ليه بيطمنونا غصب عننا، وكل دول العالم مستغربة، اللي بيتكلموا عربي واللي مبيتكلموش".

وتابعت: "احنا بنزور دول عربية وبنشوف رؤسائها ورموزها وبنشوف مصر وبنشوف دبي، وربنا يحمي بلدكم ويحميكم، وبلدكم بخير عشان حاكمها ناس صح، وإحنا عاوزين ناس تحكمنا صح، عشان نحترمهم، ونحترم البلد، ومنقولش كل يوم عاوزين نمشي".