آلاف اللبنانيين يطالبون بعودة الاستعمار الفرنسي.. وماكرون يعلق

لا تزال توابع حادث انفجار بيروت مستمرة، فالانفجار الذي تسبب في وقوع أكثر من 150 قتيلًا وآلاف الجرحى، كما شرد آلاف آخرين، فجر موجة غضب بين الشعب اللبناني، حتى أن البعض طالب بعودة الاستعمار الفرنسي.

وفي تقرير استعرضته قناة "سكاي نيوز بالعربية"، حول زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان بعد الانفجار، أشار إلى رغبة الآلاف في وضع لبنان تحت الانتداب الفرنسي لمدة عشر أعوام بسبب انتشار الفساد.

ماكرون في زيارته التي قام خلالها بالنزول وسط المواطنين والتحدث معهم، أكد على تقديمه الدعم إلى الشعب اللبناني لمساعدتهم على محو آثار الكارثة، كما شدد على أن دعمه لن يقع في يد الفاسدين.

زيارة الرئيس الفرنسي تزامنت مع توقيع أكثر من 50 ألف لبناني على عريضة تطالب بعودة الاحتلال الفرنسي إلى لبنان، ووضعها تحت الانتداب الفرنسي لمدة عشر أعوام كاملة، من أجل محاربة الفساد المنتشر في لبنان.

تلك المطالبات لاقت تعليقًا من ماكرون نفسه، والذي أكد خلالها أنه: "لن يتعدى على سيادة لبنان".

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي: "ما أود أن أقوله لكم ألا تطلبوا من فرنسا ألا تحترم سيادة لبنان، سأكون هنا في كل مرة يكون فيها اللبنانيون بحاجة للمساعدة".

وتابع: "صدقوني لن يصدر مني أي تدخل، وأيضًا لن يصدر مني محاباة لأحد، سأتصرف بدافع الصداقة لأن بيننا تاريخ مشترك يتواصل منذ 100 عام".