هيفاء وهبي للمصريين: ربنا يزرقنا برئيس زي رئيسكم.. الله يحفظه

أعربت الفنانة هيفاء وهبي عن حزنها بسبب الدمار الشديد الذي أصاب بيروت، وقالت: "لو كل بيت نزل عليه صاروخ مكنش هيتدمر الدمار اللي حصل من حتة اللحام اللي حصل".

وأضافت وهبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc": "ربنا يخلي لكم بلدكم وربنا يزرقنا برئيس زي رئيسكم الله يحفظه، ولكم يعرف يمسك بلد وبلدنا قد ربع منطقة في مصر ومش عارفين يحموها".

واستنكرت وهبي استغراب البعض من محبة اللبنانيين للسفر لمصر: "عشان إحنا بندور على شوية أمان وبنحس إننا مش في خطر".

وأوضحت وهبي أن منزلها يقع على بعد 500 متر من مرفأ بيروت، مؤكدة أنه أصيب بدمار شامل على حد تعبيرها مضيفة: "لحد دلوقتي فيه حالات كتير تحت الأنقاض وكل المنطقة اتدمرت وأنا بالنسبة لي أنا في نعمة وبيتي من غير أبواب ولا شبابيك لكن في الآخر فيه بيت لكن فيه ناس في الشوارع".