سميحة أيوب: وافقت على "ليلة العيد" لمناقشته قضايا المرأة بشكل أكثر عمق

أعربت الفنانة القديرة سميحة أيوب عن سعادتها الكبيرة بالنجاح الذي حققته في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "سكر زيادة" مع كل من نبيلة عبيد ونادية الجندي وهالة فاخر والذي صور بالكامل في لبنان.

وعن عودتها للسينما، فقالت سميحة لـ"الوطن" أنها تستعد خلال الفترة المقبلة للعودة للسينما من خلال فيلم جديد مع أحمد السبكي اسمه "ليلة العيد"، والذي يناقش قضايا المرأة بعمق وذلك الذي دفعها لقبول الدور.

وعن موعد بدء التصوير، أكدت أن السيناريو في مرحلة متقدمة وأن مخرج ومنتج الفيلم يرشحان باقي الأبطال في الوقت الحالي.