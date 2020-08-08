علامة: مصر مرت بأزمات وقامت بسب رئيس قوي عظيم

أعرب الفنان راغب علامة عن شكره العميق لمصر قائلًا: "لساننا يعجز عن شكر مصر حكومة ورئيسًا وشعبًا ومصر طول عمرها هي الأم الحنون وهي الأخ والحب الكبير ولساننا يعجز عن شكر مصر".

وقال علامة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن مبادرة مساعدة الشعب اللبناني ليست جديدة على مصر لافتًا أنهم لم يتفاجئوا لانهم يعرفوا ان هذه هي مصر.

واعتبر علامة أن هذا الانفجار مسؤول عنه المسؤولين الفاسدين والزعامات الطائفية ورجالهم الموجودين في الدولة: "اللي عندهم شغلة واحدة إنهم يسرقوا ويدمروا مستقبل الشباب".

وتوقع علامة أن مادة "نترات الأمونيوم" التي تسببت في الانفجار لم تنفجر من تلقاء نفسها، وأن هناك صاروخ ساعد في تفجيرها مضيفًا: "واضح أن العمل عمل إرهابي".

وتابع: "بيروت وكأن قنبلة هيروشيما نزلت فيها وربنا ستر لأن كان ممكن يكون أقوى من كده بكتير، لأنها كانت على البحر والبحر امتص نص قوة التفجيرات".

وأكد علامة قدرة الشعب اللبناني على الوقوف على قدمه وإصلاح بلاده مرة أخرى مضيفًا: "لكن الحاجة الوحيدة اللي مش هيقدر يصلحها هي الطبقة الحاكمة اللي أكلت الأخضر واليابس وضمرت الماضي والمستقبل والحاضر وسرقت فلوس الناس وسرقت المستقبل".

وطالب علامة المجتمع الدولي بالتدخل في لبنان لإصلاح الطبقة الحاكمة أو اقتلاعها من جذورها، على حد تعبيره.

وقارن علامة بين الوضع في لبنان والوضع في مصر قائلًا: "صرفوا في لبنان 205 مليار دولار والكهرباء مرجعتش في لبنان أنتم في مصر حصل لكم أزمة والرئيس القوي العظيم السيسي رجع لكم الكهرباء أكتر ما محتاجة مصر رغم أن كان فيه أزمة مادية وأزمة كبيرة ومصر كبيرة فوق 110 ملايين إنسان ومع كل ده، ومع كل المؤامرات الإرهابية اللي اتعرضت لها مصر قامت وعملت كهرباء وعملت دولة".

وتابع: "وتحية كبيرة من قلبي ومن كل لبناني إلى دولة مصر العظيمة ولشعب مصر العظيم ورئيسه اللي أنا بحبه وأقدم له كل تحية وكل محبة وربنا يوفقكم وربنا يخلي مصر".