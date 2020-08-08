به 700 طن من نترات الأمونيوم.. مخاوف من تكرار سيناريو انفجار بيروت في مرفأ بالهند

أعلنت السلطات الهندية حالة التأهب، أمس الجمعة، بسبب تخزين حوالي 700 طن من مادة نترات الأمونيوم، في ميناء بالبلد منذ عام 2015.

وتأتي حالة التأهب الهندية، خشية تكرار كارثة انفجار مرفأ بيروت، التي نتجت عن انفجار2750 طنًا من مادة نترات الأمونيوم كانت مخزنة هناك.

وأمرت السلطات الهندية، بعملية حصر شاملة لكافة المواد الخطرة المخزنة في كافة موانئ البلد، وفقًا لما نقله "سكاي نيوز بالعربية".

وكشفت السلطات عن وجود 690 طنًا من المادة نفسخها، في مرفأ تشيناي، عاصمة ولاية تاميل نادو، موزعة على 37 حاوية، تم استيرادها من كوريا في عام 2015، قبل أن تحجزها السلطات الجمركية في المرفأ.

وعلقت السلطات الجمركية على الأمر، قائلة إن الوضع لا يمثل خطرًا، وأنها مخزنة بشكل آمن لضمان سلامة الشحنة والناس.

وأكدت السلطات الجمركية، أنه سيتم العمل على إجراء مزاد لبيع المادة بهدف التخلص منها.