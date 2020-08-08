نانسي صلاح تكشف تفاصيل إصابتها في حادث بيروت: كابينة الحمام انفجرت

روت الفنانة نانسي صلاح كواليس نجاتها من انفجار مرفأ بيروت في أثناء تصوير مسلسل "أسود فاتح".

وقالت صلاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc"، إنها وفريق العمل كانوا متواجدين في فندق بمنطقة برمانة بعيدًا عن موقع الانفجار بـ25 دقيقة، مشيرة إلى أن زجاج الفندق تحطم بسبب الانفجار.

وحكت صلاح عن كواليس إصابتها بسبب الحادث رغم مرور يوم على حدوثه: "اللي حصل امبارح إني روحت آخد دش عادي جدا ومفيش أي حاجة ودخلت الكابية القزاز وفي نص الشاور انفجرت وإيدي الاتنين اتعوروا".

وتابعت: "الحمد لله الناس بخير واحنا زعلانين على اللي حصل لاخواتنا من الشعب اللبناني والحمد لله اننا كنا بعيد عن مكان الانفجار والقزاز اتكسر في لبنان كلها عشان خاطر الضغط".