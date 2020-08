ترقب ثم فرار وتدمير.. فيديو جديد يوثق لحظات صعبة من انفجار بيروت

وثقت الكاميرات على اختلاف أنواعها، اللحظات الأولى للانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت، والتي نقلت حجم الكارثة التي حلت بالعاصمة اللبنانية.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد داخل إحدى متاجر الأثاث في بيروت، يظهر اللحظات الأولى للانفجار وما أحدثه من خراب مدمر داخل المتجر، ولحظات الذعر التي حلت بالأشخاص بداخله، ونقل المقطع حجم تضررهم جراء تهدمه.

CCTV footage from a furniture store in Beirut shows the moment of the explosion. Incredibly, the staff in the shop were unharmed.



