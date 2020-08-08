ترقب ثم فرار وتدمير.. فيديو جديد يوثق لحظات صعبة من انفجار بيروت

وثقت الكاميرات على اختلاف أنواعها، اللحظات الأولى للانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت، والتي نقلت حجم الكارثة التي حلت بالعاصمة اللبنانية.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد داخل إحدى متاجر الأثاث في بيروت، يظهر اللحظات الأولى للانفجار وما أحدثه من خراب مدمر داخل المتجر، ولحظات الذعر التي حلت بالأشخاص بداخله، ونقل المقطع حجم تضررهم جراء تهدمه.

CCTV footage from a furniture store in Beirut shows the moment of the explosion. Incredibly, the staff in the shop were unharmed.



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ويظهر الأشخاص في مقطع الفيديو، وهم على بوابة المتجر فيما يبدو أنهم كانوا يراقبون آثار الانفجار بالبداية، قبل أن يركضوا سريعًا داخل المتجر هروبًا من الموجة الانفجارية التي لحقت بهم ودمرت المتجر وهم بداخله.

ولم يتم الإعلان بعد عن الحالة الصحية للأشخاص الذين أظهر مقطع الفيديو تضررهم الشديد من الانفجار الذي حطم أساسات المتجر بشكل واضح.

ووقع انفجارًا مدمرًا في ميناء العاصمة اللبنانية بيروت، عصر يوم الثلاثاء الماضي، وقع على إثره أكثر من 150 قتيل وإصابة 5000 آلاف آخرين، بالإضافة إلى عشرات المفقودين، وتشريد حوالي 250 ألف مواطن بعد خسارتهم منازلهم.