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وصول جثامين المصريين ضحايا انفجار بيروت إلى مطار القاهرة

كتب:

أيمن حمزة
06:21 ص | السبت 08 أغسطس 2020
وصول جثامين حادث بيروت على متن رحلات مصر للطيران

وصول جثامين حادث بيروت على متن رحلات مصر للطيران

وصل مطار القاهرة الدولي، طائرة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران قادمة من العاصمة اللبنانية بيروت، وعلى متنها جثامين المصريين الثلاثة ضحايا انفجار مرفأ بيروت، بعد إنهاء السفارة المصرية هناك كل الإجراءات الخاصة بنقلهم إلى أرض الوطن.

وشهد محيط قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، وصول أهالي وأسر الضحايا القادمين من محافظة الغربية، لاستقبال جثامين ذويهم ضحايا الانفجار.

ووصلت جثامين الضحايا الثلاثة في الانفجار المدمر الذي وقع الثلاثاء الماضي، بميناء بيروت البحري، وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتضرر منشئات العاصمة اللبنانية وأبنيتها بشكل بالغ، على متن طائرة مصر للطيران رقم 714‪القادمة من العاصمة اللبنانية بيروت 714.

وأعلنت السفارة المصرية في لبنان، أنه جرى الانتهاء من كل الإجراءات المتعلقة بنقل جثامين المواطنين المصريين الثلاثة إلى أرض الوطن، وهم: إبراهيم أبوقصبة وعلي شحاتة ورشدي الجمل، وجميعهم من مركز سمنود بمحافظة الغربية.

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