الصين: قرار تأجيل انتخابات منطقة "هونج كونج" منطقي ومشروع

ذكرت وزارة الخارجية الصينية، أن قرار تأجيل انتخابات المجلس التشريعي بمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بسبب تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، منطقي ومشروع.

وجاء ذلك في كلمة للمتحدث باسم وزارة الخارجية "وانج ون بين"، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقًا على إعلان الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة "كاري لام"، الجمعة الماضية، إرجاء انتخابات المجلس التشريعي، التي كانت مقررة في 6 سبتمبر المقبل لمدة عام بسبب تداعيات تفشي الوباء.

وقال المتحدث الصيني، "إن تأجيل الانتخابات قرار ضروري لحماية صحة السكان وضمان إجراء انتخابات بشكل مفتوح ونزيه"، مشيرًا إلى أن الحكومة المركزية الصينية أعربت عن تفهمها ودعمها التام لقرار حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بتأجيل الانتخابات في ضوء الوضع الشديد لتفشي الوباء.

وأضاف "بين": "أن هونج كونج منطقة إدارية خاصة في الصين، وأن انتخابات المجلس التشريعي هي انتخابات محلية وهي شأن داخلي بشكل بحت للصين"، مشددًا على أنه لا يحق لأية حكومة أو منظمة أو فرد أجنبي التدخل بشأنها، وليس هناك سبب للتدخل.

وتشهد منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة حالات إصابة بكورونا المستجد تتجاوز الـ100 حالة على مدار 12 يومًا ماضيا؛ ليصل إجمالي الإصابات حتى أمس الأحد، إلى 3511 حالة.