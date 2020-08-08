ملوي: استمرار تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال أيام الإجازات

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، جنوب محافظة المنيا، عن استمرار العمل بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين خلال يومي الجمعة والسبت، لتلقي طلبات جدية التصالح في مخالفات البناء.

قال اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، أنه تم تنظيم العمل داخل المركز التكنولجي لتلقي طلبات جدية التصالح تسهيلاً على المواطنين، من خلال تقديم جدية التصالح يوم الجمعة لكل من مجلس قروي نواي، والمعصرة، والروضة، ودروة، ويوم السبت لكل من مجلس قروي إبشادات، وقلندول، وتونا الجبل، وتندة، ودير البرشا.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد أصدر قرارًا بخفض رسوم مبالغ التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحتها التنفيذية، ووفقًا لما انتهت له اللجان المشكلة لإعادة تقدير قيم التصالح بالجداول المرفقة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين ومراعاة الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية وتحقيق الإستقرار الإجتماعي، وأيضًا استجابة لمطالب المواطنين راغبي التصالح في بعض من مخالفات البناء.