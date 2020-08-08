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الصحة: إصابتان حتى الآن في حادث دائري المنيب

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مريم الخطرى
11:28 ص | السبت 08 أغسطس 2020
جانب من أعمال الإطفاء

جانب من أعمال الإطفاء

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ"الوطن "، إنَّ هناك إصابتين في حادث الدائري، وجرى نقلهما إلى مستشفى النادي الأهلي.

وشهد طريق دائري المعادي، حادث تصادم مروّع مما أدى إلى انفجار سيارتين، واشتعال النار في 5 سيارات أخرى.

وبينت التحريات أنَّ حادث تصادم وقع بين سيارتين، مما أدى إلى اشتعال السيارة على الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع إلى المنيب، وجرى غلق الطريق الرئيسي وتحويل الحركة المرورية للطريق الداعم.

وانتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور والحماية المدنية لمكان الواقعة، كما كثفت أجهزة الأمن تواجدها وجرى الدفع بسيارات الإطفاء.

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