مرشحو "الشيوخ" بكفر الشيخ يبدأون الدعاية الانتخابية بمؤتمرات وزيارات عائلية

بدأ المرشحون المحتملون لانتخابات مجلس الشيوخ، الدعاية الانتخابية قبل موعدها المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وبدأ بعض المرشحين عقد مؤتمرات انتخابية مصغرة، بجانب الزيارات العائلية لكسب تأييد ودعم المواطنين. ومن أبرز الذين بدأوا الدعاية الانتخابية مبكراً، هو اللواء دكتور عبد العزيز محمد إبراهيم قطاطو، الذي حصل على رمز الـ" تاج"، مرشح عن حزب (حماه وطن) فردي.

ويعتبر قطاطو من أبرز المرشحين بالنظام الفردي داخل المحافظة، وكان نائبا لمدير أمن البحيرة، وهو من أبناء مدينة بلطيم وشقيق اللواء إبراهيم قطاطو رئيس المحكمه العسكرية سابقا، ويتمتع بشعبية كبيرة لدى أبناء مركز بلطيم.

ودأب قطاطو، خلال الأيام الماضية، على عقد لقاءات مصغرة ببلطيم والبرلس وكفر الشيخ، وظهر في أحد اللقاءات عضو مجلس النواب الحالي عن دائرة الحامول وبيلا، ابراهيم القصاص، الذي أعلن تأيده لـ" قطاطو".

كما عقد قطاطو لقاءات داخل منزله ببلطيم، ونشر صوراً لها ولجولاته الانتخابية عبر صفحته الرسمية التي دشنها وحملت اسم "لواء دكتور عبد العزيز قطاطو مرشحكم لمجلس الشيوخ". ويحظى قطاطو بدعم الكثيرين من أبناء كفر الشيخ، كونه رجل قانون.

فيما استخدم مرشح حزب مستقبل وطن، المهندس علي العجواني، مرشح حزب مستقبل وطن، والحاصل على رمز السنبلة، صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، في الدعاية الانتخابية مبكراً، بجانب عقده مؤتمرات مصغرة داخل مقره الانتخابي بدسوق.

كما نظم مرشحو الحزب وهم أشرف عبد الونيس، ورمزه الكتاب، والذي يعتبر أحد رجال كفر الشيخ المعروفين، حيث يعمل محاميا، وكان نائبا برلمانيا سابقا، ويتمتع بشعبية كبيرة لدى دائرة بندر ومركز كفر الشيخ، واللواء حسن قنديل علي البحيري، حزب مستقبل وطن، ورمزه القلم، وهو ضابط شرطة على المعاش، و من أبناء مركز سيدي سالم وسبق له خوض انتخابات مجلس الشعب السابقة ووصل حتى جولة الإعادة، ويتمتع بشعبية لدى أبناء المركز والقرى، حيث عقد مؤتمراً انتخابياً داخل قرية العجوزين بدسوق، بأحد المقرات الانتخابية، وبحضور قيادات الحزب عن المركز.

كما بدأ قيادات الحزب بكفر الشيخ، حملة طرق الأبواب وتنظيم زيارات عائلية لكبار العائلات في المحافظة، فضلاً عن التكتلات مع الأحزاب الأخرى التى ليس لديها مرشحين بالمحافظة، حيث أعلن ياسر منير، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بكفرالشيخ، حضور مؤتمر مرشحي حزب مستقبل وطن معلناً دعمه وتأييده لهم.

بينما يعكف مرشحو حزب النور الـ 3 في كفر الشيخ، على تنظيم لقاءات واجتماعات بقيادات الحزب داخل مقره بكفر الشيخ، لكسب ثقة الأهالي، فقبل 3 أيام عقد محمد إبراهيم منصور، أمين عام حزب النور، والمرشح عنه، عضو المجلس الرئاسي للحزب، والذي حصل على الرمز الانتخابي ("الكرسي")، اجتماعاً تحت عنوان الاجتماع الدوري لأمناء المراكز.

وقال مصدر بالحزب لـ" الوطن"، إن الاجتماع تناول خطة الدعاية الانتخابية التي بدأت قبل أيام بتكثيف اللقاءات مع العائلات أبرزها في مركز سيدي سالم.

وأضاف المصدر، أن الحزب بدأ اجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية، واتفق على تكثيف المساعدات المالية للمحتاجين، مشيراً إلى أن طارق محمد أحمد المهدي، مرشح حزب النور والذي حصل على رمز النظارة، مسؤول قطاع وسط الدلتا بحزب النور، كان يحضر الاجتماعات وكذلك السيد مصطفى خليفة، نائب رئيس حزب النور، والمرشح الحاصل على رمز (الفانوس).

فيما استخدم المرشح الشاب، وليد سليمان، مرشح مستقل، وحصل على رمز (المدفع)، صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في الدعاية الانتخابية، مراهنا على الشباب وعلى ما أطلقه من مبادرات نظافة في كفر الشيخ، فضلاً عن القوافل الغذائية.