تفاصيل جديدة في حادث عقار المنصورة المنهار: أنشئ في الستينات

لقي طالب جامعي مصرعه وأصيب 3 آخرين بينهم والدة الضحية في محافظة الدقهلية، اليوم، إثر انهيار عقار مكون من 4 طوابق في شارع المستشفى العام القديم بالمنصورة، فيما تعاين الأجهزة التنفيذية باقي العقارات المجاورة.

وأسفر الحادث عن وفاة عمر سعد مكرم، 21 سنة، طالب بجامعة المنصورة وأصيبت والدته زينب علي محمود، 61 سنة، وكانا داخل شقتهما وقت الحادث. بينما كانت باقي الطوابق خالية، ونتج عن الانهيار إصابة شخصين آخرين من المارة أثناء استقلالهما تروسيكل حيث سقطت عليهما بعض الأنقاض.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنصورة، بانهيار عقار مكون من 4 طوابق بالمنصورة نطاق حي غرب. وأسفر الحادث عن وفاة شاب وإصابة سيدة وآخر.

انتقل مدير الأمن واللواء سيد سلطان نائب مدير الأمن وهيثم الشيائب محافظ الدقهلية وضباط المباحث، ومسؤولو حي غرب وقوات الحماية المدنية والإنقاذ إلى مكان العقار.

وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا حول موقع الانهيار، ومنعت مرور أحد بالشارع بسبب وجود حريق أسفل الأنقاض.

وتبين من المعاينة أن العقار مكون من 4 طوابق بشارع منتصر بجوار المستشفى العام القديم، وانهار في الساعة 8 صباحا.

وتمكن الأهالي من إنقاذ المارة ونقلهم للمستشفى، بينما تمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ الأم وإخراجها حية من تحت الأنقاض، بينما استغرق استخراج جثة الطالب ساعة كاملة.

وذكر مصدر مسؤول بحي غرب المنصورة، أن العقار مبني في فترة الستينات وكان به مخزن أدوية بالطابق الأرضي، والطابقين الأول علوي والثاني خاليين من السكان والثالث كان يقيم به الضحية ووالدته.