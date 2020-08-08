عاجل.. الحكومة تعلن انخفاض بلاغات الاشتباه والإصابة بكورونا بنسبة 72%

انخفضت الشكاوى الواردة للحكومة والبلاغات الخاصة بالاشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 72% تقريبًا.

وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء: إن شهر يوليو شهد تراجعًا ملحوظًا في عدد الشكاوى، والبلاغات الخاصة بالاشتباه والإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" من 16 ألف و564 شكوى واستغاثة خلال شهر يونيو، لتصبح 4 آلاف و620 شكوى خلال شهر يوليو.

وأضاف "الرفاعي"، في تقرير رفعه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن جهود "منظومة الشكاوى" الطبية خلال شهر يوليو، أن البلاغات والطلبات والشكاوى، تضمنت بلاغات اشتباه الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وطلب إجراء الفحوصات الطبية من تحاليل وأشعات، ومسحات، وطلب تقديم بعض الخدمات والإجراءات الوقائية، وشكاوى وطلبات بعض الإصابات المؤكدة لتوفير رعاية مركزة للعزل، بالإضافة إلى علاج بعض الأمراض المزمنة لمصابي كورونا ومنها مرضى الفشل الكلوي، أمراض الكبد، القلب، أمراض السكر، أمراض الضغط.

وأشار إلى استمرار الربط الإلكتروني للشهر الرابع على التوالي للخط الساخن لوزارة الصحة (105) المخصص لاستقبال مكالمات المواطنين الخاصة بالاستفسارات والخدمات المقدمة بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والخط الساخن لوزارة التعليم العالي (15311) لتقديم الاستشارات الطبية، والخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء (16528)، بالتنسيق مع وزارات الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحت إشراف ومتابعة من أمين عام مجلس الوزراء.