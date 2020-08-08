تواضروس يشكل مجلس إدارة لكنائس المقطم برئاسته

عقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اجتماعًا بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة، في إطار تدبير خدمة منطقة المقطم.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الاجتماع يأتي بعد تأسيس مجلس إدارة لكل الأنشطة الخدمية بمنطقة المقطم برئاسة البابا تواضروس.

وأضاف حليم، أنه حضر الاجتماع الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة، وأسقفية الخدمات، والأنبا أبانوب الأسقف العام لكنائس قطاع المقطم، مع مجموعة من كهنة المقطم والأراخنة.

وأشار حليم، إلى أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على بداية جديدة للخدمة من خلال مجلس الإدارة الجديد.

وكان البابا شكل لجنة لتدبير وتنسيق خدمة كنائس قطاع المقطم للأقباط الأرثوذكس بجوار الأنبا أبانوب، الأسقف العام للقطاع والكهنة هناك. وسبق وأن أصدر البابا، قرارا بابويا بتشكل لجنة تختص بالشؤون الإدارية والمالية لجميع مشروعات وأنشطة كنيسة ودير القديس سمعان الخراز بالمقطم، تتكون من: "المهندس رفيق رشدي أمين الطوخي، رئيسًا، ومحروس فخري عطية، سكرتيرًا، والدكتور سعد نصر الله منصور إبراهيم، عضوًا، وبديع جرجس بقطر الجوهري، أمين الصندوق، وحنا شحاته يوسف، عضوًا".

وتضمن القرار البابوي، بأن تلتزم اللجنة بتقديم تقرير عن كل الأعمال بصفة دورية كل ثلاثة شهور إلى البابا.