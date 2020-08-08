الاحتلال: الخلية التي استهدفت بالجولان تتبع لإيران

قال رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، إن الخلية التي حاولت الأحد الماضي زرع عبوة بالقرب من موقع عسكري إسرائيلي في مرتفعات الجولان المحتل، تتلقى أوامرها من إيران.

وأشار كوخافي، خلال لقائه عناصر وحدة "ماجلان" الخاصة الذين قتلوا أعضاء الخلية الأربعة: "لقد قضيتم على خلية تأتمر بأوامر إيران وهي من ضمن خطة تموضع محور إيران في سوريا"، وفقا لما ذكرته شيكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وأضاف كوخافي: "الجيش سيواصل العمل ضد جميع القطاعات الأخرى، ومحاولات تصنيع صواريخ دقيقة، وسنواصل عملية إيذاء أعدائنا وإلحاق الضرر بهم".

كان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، نشر شريط فيديو أظهر تفاصيل استهداف الخلية في منطقة تل فارس وهم يتحركون على مقربة من السياج الحدودي مع سوريا، ثم حاولوا الاختباء قبل أن يفتحوا النيران على الخلية من البر والجو.

وأشار أدرعي، إلى أنه تم رصد الخلية من قبل قوة خاصة بالمنطقة، عقب عدة محاولات "مشبوهة" للاقتراب صوبها من قبل "رعاة أغنام" في الأيام الأخيرة، محملا الجانب السوري مسؤولية "كل ما يحدث داخل أراضيه".

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، عدم وقوع إصابات في صفوفه أثناء القضاء على عناصر المجموعة، قائلا إن قوات القيادة الشمالية العسكرية تبقى في حالة تأهب عالية لمواجهة جميع السيناريوهات.

وسائل إعلام: اغتيال عنصر من حزب الله اللبناني بطلقات نارية في إيران

من جانبها، قالت وكالة "فارس" الإيرانية نقلا عن نشطاء، إن لبنانياً جرى اغتياله مع ابنته في شارع باسداران شمال شرقي طهران، فيما تحدثت مواقع معارضة عن أنه أحد عناصر حزب الله اللبناني، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وأضافت الوكالة، أنه لم ينف أو يؤكد أي مصدر رسمي الخبر، مشيرة إلى أن مريم داوود جرى اغتيالها مع والدها حبيب داوود بعدما أطلق عليهما الرصاص من قبل مسلحين يستقلون دراجة نارية.

وأوضحت فارس نقلا عن مصادر، أنه تم إطلاق 5 رصاصات من قبل المسلحين على المواطنيين اللبنانيين أثناء تواجدهما في شارع باسداران، وأن 4 رصاصات أصابت أهدافها، فيما أصابت الرصاصة الخامسة سيارة عابرة.

وأشارت الوكالة الإيرانية، إلى أن حبيب داوود وابنته مريم، كانا يستقلان سيارة من طراز "تندر 90" وأن المهاجمين لاذوا بالفرار.

من جانبها، أوضحت مواقع معارضة، أن حبيب داوود هو أحد عناصر حزب الله اللبناني وجرى اغتياله في طهران، قرب منزل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، الذي اغتالته الولايات المتحدة مطلع يناير الماضيعندما كان برفقة قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قرب مطار العاصمة العراقية بغداد.